Российские военные начали штурм села Любимовка на Курском направлении

Военные ВС РФ начали прорыв обороны украинских военных в Курской области. Об этом вечером четверга, 10 октября, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам автора поста (пока официально никем не подтвержденных), на данный момент российские военные штурмуют Любимовку и ведут атаку на зеленый Шлях, чтобы отрезать группировку ВСУ.

В атаке принимает участие до 30 единиц российской военной техники, и армия ВС РФ закрепляется на захваченных позициях.

Ранее сообщалось, что Украина строит большие планы и готовится обороняться в предстоящую зиму, а по мнению США, ВСУ смогут удерживать контроль над Курской областью в течение нескольких месяцев.