Российские военные пресекли попытку массовой ракетной атаки ВСУ на Белгород

Военные сбили семь реактивных снарядов украинской реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

Согласно информации, предоставленной Минобороны, инцидент произошел 7 февраля около 16:30. В результате оперативных действий ПВО удалось уничтожить все снаряды до их падения на территорию региона. В связи с атакой пострадали два человека, одному из них была оказана необходимая медицинская помощь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате атаки есть пострадавшие и нанесен материальный ущерб различной степени тяжести. Так, согласно его сообщению на личной странице в социальных сетях, окна двух многоквартирных домов были выбиты, повреждены 15 автомобилей, а также одно из промышленных предприятий также получило повреждения.

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