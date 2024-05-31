Силы ВСУ удалось убрать из ряда поселений Донецкой Народной Республики. Речь про Первомайское и Нетайлово. Бойцы ВС РФ рассказали военкору RT Максиму аль-Тури об этих миссиях, проведенных в рамках СВО.

В освобождении были задействованы бойцы девятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которым удавалось быстро зачистить окопы и блиндажи ВСУ. Дело не только в профессионализме военных: на их пути в целом не встречалось сильных укреплений противника.

«Заходили одной из первых групп под командованием наших командиров. Это Стрела вел нас по «птичке». Было очень тяжело, но мотивация командира подбадривала», — вспоминает замкомандира штурмовиков Кипиш.

От безысходности украинские военные либо бегут, либо совершают ошибки. Некоторые также пытаются минировать дорогу в сторону Карловки: она следующая в списке на освобождение.

Информация об освобождении Нетайлово была опубликована 27 мая. Захват этой точки важен, так как именно с этой местности украинские силы наносили удары по Донецку.

Ранее сообщалось, что Белоусов рассказал про освобождение 28 поселений в зоне СВО.