Российские военные уничтожили судно с боеприпасами ВСУ

В российском Минобороны сообщили о том, что военным ВС РФ за сутки удалось поразить транспортное судно, которое перевозило боеприпасы для Вооруженных сил Украины.

Стало известно, что помимо поражения транспортного судна с украинскими боеприпасами, военные ВС РФ уничтожили объекты аэродромной инфраструктуры, места изготовления, хранения и запуска беспилотных летательных объектов.

Также, сообщают в пресс-службе военного ведомства, российские военные уничтожили скопления техники и живой силы ВСУ (в том числе и иностранных наемников) в 152 районах с применением тактической авиации, ударных БПЛА.

Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что у Украины через несколько месяцев могут кончиться боеприпасы.