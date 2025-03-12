Российские военные уничтожили судно с боеприпасами ВСУ
Военные ВС РФ поразили транспортное судно с боеприпасами ВСУ
Фото: [@mod_russia/t.me]
В российском Минобороны сообщили о том, что военным ВС РФ за сутки удалось поразить транспортное судно, которое перевозило боеприпасы для Вооруженных сил Украины.
Стало известно, что помимо поражения транспортного судна с украинскими боеприпасами, военные ВС РФ уничтожили объекты аэродромной инфраструктуры, места изготовления, хранения и запуска беспилотных летательных объектов.
Также, сообщают в пресс-службе военного ведомства, российские военные уничтожили скопления техники и живой силы ВСУ (в том числе и иностранных наемников) в 152 районах с применением тактической авиации, ударных БПЛА.
Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что у Украины через несколько месяцев могут кончиться боеприпасы.