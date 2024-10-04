Все дороги к населенному пункту Курахово, который удерживается украинскими войсками, после освобождения Угледара находятся под визуальным и оперативным контролем ВС РФ. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин во время общения с представителями иностранных СМИ в Донецке.

«Под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые в том числе идут и в сторону Курахово», — заявил Пушилин.

Он также отметил, что Угледар являлся единственным крупным городом на южнодонецком направлении, а за ним остались лишь небольшие населенные пункты. Благодаря расположению Угледара на господствующих высотах у ВСУ была возможность следить за окружающей обстановкой на десятки километров вокруг. Успешные действия российских военных помогли лишить противника важного логистического центра.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ на херсонском направлении удалось уничтожить французов, поляков, немцев и других представителей стран НАТО. Участвовавший в разгроме неприятеля десантник также рассказал о растущем количестве иностранных наемников в рядах ВСУ, где украинцев становится все меньше.