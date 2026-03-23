Российские врачи высмеяли идею разноцветной формы среди медперсонала

Инициатива Министерства здравоохранения РФ о введении цветовой дифференциации одежды в зависимости от должности сотрудника в больницах вышла неоднозначную реакцию среди общественников и самих врачей, пишет «Царьград».

Напомним, ведомство предложило рекомендации, согласно которым руководители лечебных учреждений должны носить фиолетовый цвет, врачи — темно-зеленый, медсестры — салатовый. Младший медперсонал должен быть одет в лавандовый, администраторы — в голубой, а технический и хозяйственный персонал — в серый.

Ведомство объяснило эту инициативу желанием улучшить атмосферу в больницах и облегчить идентификацию сотрудников для пациентов. Цветная форма, по замыслу, упростит визуальное восприятие и поможет быстрее ориентироваться в том, к кому обращаться по тому или иному вопросу.

Эту идею критически воспринял председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, который назвал такой подход неправильным. Аналогичного мнения придерживается и Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

В профессиональной среде также звучат опасения: хирурги и педиатры имеют специфические требования к одежде, а вопрос о бесплатном предоставлении новой униформы остается открытым.

Авторы телеграм-канала Zergulio иронично предположили, что идея Минздрава могла родиться из дипломной работы чьей-то племянницы.

Судьба рекомендаций пока не определена. Официального приказа Минздрава о введении цветной формы еще не издано. Эксперты отмечают, что даже если документ будет принят, он, скорее всего, будет носить добровольный характер, а окончательное решение останется за руководством конкретных медицинских организаций.

