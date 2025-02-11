Российский боксер Никитин отправился на СВО

Вернувшийся из зоны СВО чемпион Европы по боксу Артем Чеботарев заявил, что на специальной военной операции находится бронзовый призер Олимпиады 2016 года боксер Владимир Никитин. Об этом факте спортсмен сообщил РИА Новости Спорт.

Информационное агентство уточняет, что в январе 2024 года трехкратный победитель чемпионата России был арестован по обвинению в вымогательстве 300 тыс. рублей.

«Я знаю, что Вова Никитин тоже сейчас воюет. Он из исправительной колонии ушел на СВО. Мы списывались с ним и раньше он находился на курском направлении», — сказал Чеботарев.

С его же слов, некоторое время спустя Никитин передал ему привет через знакомых, а еще он сообщил о нахождении на СВО бывшего члена сборной России по боксу по имени Павел. Кроме того, на протяжении четырех месяцев Чеботарев служил вместе с Андрей Афониным, призером Кубка Европы и чемпионата страны. Также вместе с ним в «Пятнашке» проходил службу племянник Михаила Алояна, двукратного чемпиона мира и бронзового призера Олимпиады – 2012.

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