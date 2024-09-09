Российский футболист Миранчук перешел в швейцарский «Сьон»

Полузащитник из России Антон Миранчук перешел в швейцарский «Сьон». Об этом пишет «Лента.ру» в понедельник, 9 сентября.

Стало известно, что Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента и пока контракт рассчитан на два сезона — то есть речь идет о сроке до конца июня 2026 года. По некоторым данным, Миранчук может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба.

28-летний футболист ушел из московского «Локомотива» и не стал продлевать контракт с 1 июля текущего года, а работал там с 2017 года.

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