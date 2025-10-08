Российский рэпер Vacío в критическом состоянии после падения с третьего этажа в Париже

Российский исполнитель Vacío находится в реанимации одной из парижских больниц с тяжелыми травмами после падения с третьего этажа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Российский рэпер Vacioso (Васио) получил тяжелейшие травмы в результате падения с третьего этажа в Париже. По информации источников, молодой человек проломил стеклянную крышу, что усугубило полученные повреждения. Французские медики доставили его в реанимационное отделение, где он продолжает находиться в критическом состоянии.

Отмечается, что у музыканта отсутствует страховка, покрывающая лечение во Франции. В связи с этим его близкие намерены в ближайшее время организовать сбор средств на дорогостоящую медицинскую помощь.

Скандальную известность артист получил после участия в «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Тогда по факту мероприятия возбудили административные дела, а самого рэпера арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Позже ему вручили повестку в военкомат для прохождения медкомиссии. Вскоре после этих событий Vacioso покинул Россию.

Ранее сообщалось о том, что