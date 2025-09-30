Российским туристам закрыли въезд на Кипр: названа причина и дата возобновления

Кипрские консульства в России полностью приостановили выдачу виз для российских туристов. Прием заявок прекращен до 6 октября, что связано с масштабными изменениями в европейской системе пограничного контроля. Об этом сообщает РБК.

С 30 сентября, консульства Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре перестали принимать визовые заявления. Дипмиссии также заморозили аккредитацию всех российских турагентств до особого уведомления.

Причиной стали два ключевых события. Первое — запуск в ЕС с 12 октября новой системы EES, которая будет автоматически фиксировать въезд и выезд граждан не из Евросоюза. Второе — активная подготовка самого Кипра к вступлению в Шенгенскую зону, намеченному на 2025 год.

После возобновления работы 6 октября процедура подачи документов изменится навсегда. Теперь всем заявителям старше 12 лет придется сдавать отпечатки пальцев и биометрические данные, как для шенгенской визы.

Ранее сообщалось о том, что Чехия закрыла все визовые центры в России.