Российского капитана признали виновным в гибели моряка после столкновения судов в Северном море

Суд в Лондоне признал российского капитана Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности после столкновения сухогруза Solong с нефтяным танкером в Северном море, которое привело к гибели одного моряка. Сам капитан вину не признал. Об этом сообщает портал Sky News.

59-летний Мотин, командовавший судном более 15 лет, заявил в суде, что допустил роковую ошибку, нажав не на ту кнопку при попытке отключить автопилот, и не смог восстановить управление. Однако прокурор настаивал, что капитан «абсолютно ничего не сделал» для предотвращения аварии в течение более чем 30 минут, пока судно шло на столкновение. Данные с бортового самописца подтвердили отсутствие корректировок курса. Столкновение произошло 10 марта 2025 года у порта Гримсби: Solong, перевозивший алкоголь и опасные вещества, на скорости около 30 км/ч врезался в стоявший на якоре танкер с авиационным топливом. В результате пожара на обоих судах один человек пропал без вести и был признан погибшим.

