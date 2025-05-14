Росстандарт начал проверку китайских грузовиков Sitrak после жалоб на аварийность

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) инициировало внеплановую проверку китайских грузовиков Sitrak в связи с многочисленными жалобами и сообщениями о повышенной аварийности этих транспортных средств. Об этом стало известно Mash.

По информации телеграм-канала, соответствующая проверка проводится с 13 по 26 мая и включает комплекс мероприятий по оценке соответствия производственной и эксплуатационной документации, а также техническому состоянию грузовиков.

В проверке участвуют 18 специалистов, включая экспертов Росстандарта и научно-исследовательского автомобильного института (НАМИ), а также должностных лиц контролирующих органов.

Отмечается, что специалисты проведут осмотр транспортных средств, опросят водителей, изучат техническую документацию и проведут независимую экспертизу. Эксперты хотят установить причины публикаций о повышенной аварийности грузовиков Sitrak и выяснить, почему производитель игнорирует жалобы.

В марте телеграм-канал Mash сообщил, что на сбои в работе подушек безопасности пожаловались владельцы популярных китайских марок автомобилей Geely Monjaro.

Накануне сообщалось, что в Белоруссии трактор врезался в поезд на железнодорожном переезде. Никто не пострадал.