Росстат: в Свердловской области резко поднялись цены на яйца, огурцы и помидоры

Свердловскстат сообщил о повышении потребительских цен на некоторые продукты, больше всего выросли цены на яйца, помидоры и огурцы. Ведомство предоставило данные о ценах в начале января.

В действительности яйца подорожали на 2,14%, за десяток яиц просят 123,50 рубля. А вот цена на помидоры увеличилась на 11,92%, килограмм продукта может обойтись покупателю в 245,81 рубля. Почти таким же оказался рост цен на огурцы, овощи прибавили в цене 10,63%, килограмм по новой цене обходится в 210,15 рубля.

Также в цене прибавили картофель, капуста, лук, морковь, яблоки. Прирост цены составляет от трех до восьми процентов.

Для удовлетворения потребности населения в куриных яйцах выли произведены закупки продукции из ближайших стран. Однако Росптицесоюз заявил, что это никак не повлияет на стоимость продукции.