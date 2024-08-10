RT опубликовал полное видео с раненным под Курском военкором Поддубным

В распоряжении телеканала RT оказались кадры момента выхода в Судже Курской области подбитого украинскими боевиками военкора ВГТРК Евгения Поддубного на дорогу.

Как передает медиа, это та самая запись с видеорегистратора водителя Сергея Рыльского, первым встретившего военкора и фактически спасшего Поддубному жизнь. Напомним, именно Рыльский оперативно доставил раненого репортера в ближайшую клинику, вывезя в безопасное место.

«Слушай, далеко горит, нет? Пацана до верха подними, а... Держи вот руку», — звучит за кадром голос Сергея.

На кадрах видно горящий автомобиль военкора.

О том, что военкор Поддубный ранен после атаки ВСУ на Курскую область, стало известно вечером, 7 августа. Сначала каналы начали распространять информацию о смерти журналиста, но позже в соцсетях появились опровержения этим данным.

Поддубный действительно попал под удар украинского дрона, который атаковал его автомобиль в Курской области. В регион 6 августа вторглись боевики ВСУ, в связи с чем журналист начал оперативно освещать обстановку в районах, где велись боестолкновения.

8 августа Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. У журналиста диагностировали 20% ожогов тела.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин публично извинился за то, что ранее распространил информацию о смерти Поддубного.