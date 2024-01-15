RTVI: правительство одобрило поправки в Уголовном кодексе, позволяющие конфисковать имущество

Правительственная комиссия одобрила законопроект Ирины Яровой, Василия Пискарева и Елены Ямпольской, предлагающий внести поправки в несколько статей Уголовного кодекса. Об этом сообщает канал RTVI .

Сейчас конфискация имущества допускается рядом статей УК, но депутаты предложили включить в этот список статьи кодекса, касающиеся распространения ложной информации о российской армии и ее действиях и призыва к действиям против госбезопасности. Обе статьи появились в УК с началом спецоперации.

Законопроект предлагает конфисковать имущество только у тех, кто был официально признан судом виновным по этим статьям, если преступления были совершены из корыстных соображений. Например, если осужденный получил оплату за распространение фейков. На благо государства предлагается изымать оборудование, которое использовалось для совершения оплаченного правонарушения.

В правительстве законопроект поддержали без каких-либо поправок.

Накануне Нового года за распространение фейков была арестована экс-директор русской службы «Радио Свобода*». Она распространяла ложную информацию по своим политическим убеждениям.

* - СМИ, выполняющее функции иноагента.