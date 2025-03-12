Госсекретарь Соединенных Штатов Марк Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины ради обеспечения мира, однако этот вопрос требует обсуждения. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам высокопоставленного чиновника, американская сторона хочет видеть долгосрочную безопасность, однако возникает вопрос условий ее установления.

«Может ли Киев обеспечить достаточное сдерживание, чтобы себя обезопасить. Это точно будет частью обсуждений», — сказал Рубио в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя СМИ о соблюдении гарантий безопасности.

Он также заявил, что в настоящее время стороны стремятся добиться завершения военной конфронтации на Украине и достичь «уровня дипломатии».

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор резко прокомментировал возобновление поставок оружия из США на территорию Украины.