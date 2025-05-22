Рублев пробился в полуфинал теннисного турнира в Гамбурге

В игре четвертьфинала россиянин оказался сильнее итальянца Лучано Дардери, которого сумел обыграть со счетом 6:1, 3:6, 6:3. В мировом рейтинге Рублев находится на 17-й строчке, а Дардери занимает 45-ю позицию. В полуфинальной игре россиянину будет противостоять победитель матча Александр Мюллер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Триумфатор первенства в Гамбурге получит €400 тыс. призовых, а также 500 очков рейтинга. В текущем сезоне Рублев сумел держать победу на турнире ATP-500 в Дохе, а затем до Гамбурга ни в одном из соревнований не сумел выиграть больше одной игры.

Ранее стало известно о том, что россиянка Мирра Андреева разрыдалась во время матча в Риме. Подобным образом она отреагировала на решение судьи, из-за которого ей пришлось повторить розыгрыш.