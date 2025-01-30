Рудковская прокомментировала гибель фигуристов в авиакатастрофе под Вашингтоном

Музыкальный продюсер, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала гибель российских спортсменов во время крушения самолета 5342 American Airlines, который вылетел из штата Канзас и потерпел крушение возле Вашингтона после столкновения с военным вертолетом.

По словам Рудковской, для мира фигурного катания гибель чемпионов мира 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова, а также призера чемпионата СССР в парном катании Инны Волянской является большой трагедией.

Рудковская отметила, что информация о нахождении на борту сына Шишковой и Наумова не подтвердилась – 23-летний Максим находился в момент трагедии на чемпионате США в Уичито.

«Пишут , что погибли 60 человек. Среди них и совсем молодые фигуристы : Спенсер Лейн , Джина Хан , Франко Апарисио , сестры Эверли и Алидия Ливингстон. Некоторые из фигуристов не смогли попасть на рейс и добирались до Вашингтона другим путем , на машинах . И это их спасло», – пишет Рудковская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что столкновение в воздухе гражданского самолета и военного вертолета произошло из-за ошибки диспетчера, которого задержали.