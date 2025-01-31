Руководитель комитета ГД по международным делам назвал Украину балластом для США

Для команды президента США Дональда Трампа Украина является не приоритетом, а балластом. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил руководитель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в результате конфликта Украина оказалась отброшена на 100 лет назад. Также он в очередной раз высказался за остановку противостояния и уточнил, что в итоге каждой стороне ради этого придется чем-то пожертвовать.

По мнению Слуцкого, Рубио трезво оценивает оставшееся «наследство» на украинском направлении, а сама Украина скорее является для США обременением. Кроме того, руководитель комитета вновь озвучил официальную позицию России по поводу разворачивающихся событий.

- Говорили и повторю еще раз: Россия не станет жертвовать своими национальными интересами и идти в этом плане на какие-либо «уступки»». Нам важны четкие и юридически закрепленные гарантии безопасности российских границ, а значит безъядерная, внеблоковая и денацифицированная Украина с учетом территориальных реалий на земле, - написал Слуцкий.

Перечисленные факты он назвал экзистенциальными вопросами, которые не являются предметом размена.

Ранее сообщалось о том, что на специальной военной операции ВС РФ был ликвидирован украинский режиссер Станислав Притула.