Британские спецслужбы участвуют в тайных операциях, которые направлены на оказание помощи Украине в противостоянии с Россией. Как пишет ТАСС, об этом заявил руководитель службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур.

Докладывая об оказываемой Киеву поддержке, он рассказал, что ее цена «хорошо известна», однако отказ от предпринимаемых действий окажется «бесконечно выше». Мур считает, что в случае триумфа России на Украине, страны Запада столкнутся с ростом угроз со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

В своем обращении руководитель МI6 отметил «ядерные амбиции» Ирана, представляющие угрозу стабильности на международной и региональной аренах. При этом он отметил, что принимающие от Тегерана поддержку вооруженные группировки на Ближнем Востоке «получили серьезные удары» из-за конфликтов в Ливане и секторе Газа.

Что касается Китая и Англии, то, по мнению Мура, страны являются конкурентами во множестве сфер, а их убеждения «часто не совпадают».

Ранее посол России Андрей Келин сообщил о прямой вовлеченности Великобритании в противостояние на Украине.