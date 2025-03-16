Военнослужащие 137-го полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Туле, успешно ликвидируют артиллерийские позиции и полевые склады боеприпасов украинских войск в Суджанском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По информации, полученной из источников, бойцы ВДВ Российской Федерации ведут поиск огневых точек, где размещены гаубицы, и поражают противника метким огнём.

Также в открытом доступе появились видеоматериалы, демонстрирующие эффективную работу российской артиллерии, которая без ошибок поражает боевиков, оставшихся в Курском котле.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.