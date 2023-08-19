Рвота и головокружение: какие симптомы могут на самом деле предупреждать о серьезных проблемах с сердцем

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из наиболее распространенных и опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Она вызывается недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы и часто приводит к серьезным последствиям, например инфаркту миокарда.

Тошнит и голова кружится

Начальные признаки ИБС могут быть достаточно разнообразными, но среди них обычно выделяют головокружение и тошноту, которые могут сопровождаться и другими симптомами. Головокружения или расстройство равновесия связано с недостаточным кровотоком в мозге, вызванным стенозом или закупоркой артерий, по которым кровь поступает в голову.

«Многие пациенты с начинающейся ИБС могут испытывать тошноту, которая сопровождается рвотой. Это может быть вызвано недостаточным кровоснабжением желудка и других органов пищеварительной системы, что в свою очередь может привести к нарушению их нормальной работы», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

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Дышать трудно

Больные часто испытывают затруднение дыхания или одышку даже при незначительных физических нагрузках. Это связано с ухудшением кровообращения в легких и недостаточным поступлением кислорода в организм.

Одним из самых характерных симптомов ИБС является боль или дискомфорт в груди. Она может быть описана как ощущение сдавливания, стеснения или жжения. Боль может излучаться в левую руку, шею, челюсть или спину.

«Важно отметить, что данные симптомы могут возникать отдельно или в комбинации друг с другом. Если у вас есть эти симптомы, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения», – заключила эксперт.

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