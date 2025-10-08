Рыбаки поймали на удочку четырехметровую акулу

Рыбаки у берегов британского Корнуолла выловили на обычную удочку гигантскую лисью акулу длиной четыре метра. Этот инцидент стал первым официально зарегистрированным случаем поимки данного морского хищника на искусственную приманку в стране. Об этом сообщает Lenta.ru.

Рыбаки из Британии установили уникальный рекорд, вытащив на удочку четырехметровую лисью акулу. Произошло это во время обычной морской рыбалки в Корнуолле. Сначала капитан судна, заметив на эхолоте крупный объект, предположил, что это тунец. Рыбак опустил воблер на заданную глубину, и приманка была немедленно атакована.

Однако уже через несколько минут борьбы стало ясно, что на крючке не тунец. Истинная природа улова проявилась, когда гигантская рыба совершила характерный для лисьих акул прыжок из воды. На то, чтобы подвести мощную хищницу к лодке и справиться с ней, у команды ушел целый час. После короткой фотосессии редкую акулу отпустили обратно в море.

Ранее россияне начали тратить миллионы на рыбалку с вертолетов.