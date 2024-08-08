РЖД: спрос на поезда на черноморские курорты вырос

В РЖД отметили беспрецедентно высокий спрос на поезда, которые курсируют в черноморском направлении. Об этом сообщили в компании вечером четверга, 8 августа.

Также в компании порекомендовали покупать билеты заранее: сейчас ввиду высокого спроса (только за курортный сезон пассажирам было предложено около 17 миллионов билетов, а перевезено лишь за три месяца семь миллионов человек) билетов просто не остается.

В связи с этим в таких поездах назначили большое количество вагонов (164 пары), до конца летнего сезона планируется совершить больше 36 тысяч рейсов.

Напомним, что на фоне ситуации в Курской области в Европе взлетели цены на газ. Подробнее в материале.