Водителей оштрафуют за несвоевременное уведомление ГАИ о смене прописки

Водителям, сменившим место постоянной регистрации, грозит штраф до 2 тыс. руб., если они не уведомят ГАИ в течение 10 дней. Об этом сообщило РИА Новости.

Автовладельцы, поменявшие адрес постоянной регистрации, обязаны в десятидневный срок сообщить об этом в Госавтоинспекцию. Если пропустить этот срок, нарушителям грозит штраф от 1,5 до 2 тыс. руб. по статье 19.22 КоАП РФ.

Обновление данных необходимо для корректировки информации в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорте автомобиля (ПТС). Многие водители забывают об этой обязанности, считая ее незначительной, однако инспекторы все чаще применяют санкции за просрочку.

Юристы рекомендуют проверять актуальность данных в документах при любых изменениях персональной информации. Несмотря на то что требование существует давно, контроль за его исполнением усиливается.

Ранее стало известно, что госпошлины для автовладельцев и мигрантов вырастут с сентября.