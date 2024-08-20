С 9 сентября в России в 10 раз повысится госпошлина за обращение в суд

Согласно федеральному закону, с 9 сентября в России в 10 раз вырастет в цене пошлина при обращении в суд. Как сообщается на официальном сайте Единого информационно-расчетного центра Подмосковья, в связи с нововведениями должникам придется не только гасить долги, но и платить увеличенные дополнительные издержки.

Уточняется, что с 9 сентября минимальная государственная пошлина при обращении юрлиц с исковым заявлением увеличится с 400 руб. до 4 тыс. руб., а с документом о вынесении судебного приказа — с 200 руб. до 2 тыс. руб. При этом ниже минимального размера пошлину заплатить не удастся. Например, за долг в 1 тыс. руб. придется заплатить 2 тыс. руб. государственной пошлины.

Размер обязательного платежа будет увеличиваться вместе с ростом задолженности.

При долге от 100 001 до 300 000 руб. госпошлина составит 4000 руб. + 3% от суммы; от 300 001 до 500 000 — 10 000 руб. + 2,5% от суммы, превышающей 300 000 руб.; от 500 001 до 1 млн — 15 000 + 2% от суммы, превышающей 500 000 руб.; от 1 000 001 до 3 млн — 25 000 + 1% от суммы, превышающей 1 млн руб.

Кроме того, если исполнительный документ не был оплачен в течение пяти дней, то гражданин будет обязан отдать исполнительский сбор в размере 7% от положенной к выплате суммы, но не меньше 1 тыс. руб. Например, если человек задолжал за коммунальные услуги 5 тыс. руб., то он заплатит 2 тыс. руб. госпошлины, а также 1 тыс. руб. исполнительского сбора. Таким образом, «сверху» придется добавить еще 3 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что до завершения текущего года каршеринг и аренда автомобилей в России могут прибавить в цене до 20%. Участники рынка отмечают, что роста цен избежать не удастся, так как в противном случае коммерсанты начнут работать себе в минус.