С Байконура на МКС ракета «Союз-2.1а» улетела с грузовым кораблем
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура с грузовым кораблем «Прогресс МС-29»
Фото: [t.me/roscosmos_gk]
Ракета «Союз-2.1а» была запущена с Байконура вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Об этом сообщает РИА Новости.
Спустя непродолжительное время после старта летательный аппарат вывел корабль на низкую околоземную орбиту. До МКС он будет добираться в течение двух дней, а стыковка к российскому сегменту Международной космической станции планируется на 17.36 по московскому времени 23 ноября.
В корабль поместили 1155 килограммов сухих грузов для членов экипажа и систем МКС, 869 килограммов топлива для ее дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота, необходимого для пополнения атмосферы станции. Также на «Прогрессе» доставляют необходимую аппаратуру и материалы для проведения экспериментов. Например, с их помощью космонавты займутся выращиванием кристаллов и изучением нейтронов 3D-печати.
Ранее сообщалось о том, что в Тихий океан упали части «Прогресса МС-27», который на протяжении полугода был в составе российского космического парка.