С дрона сняли сход мощной лавины, которая практически уничтожила деревню в Швейцарии

В Швейцарии с помощью дрона удалось снять на видео обвал ледника, который разрушил 90% деревни Блаттен. Кадры с места событий опубликовал телеканал SRF.

На опубликованной видеозаписи видно, как с вершины горы сходит лавина и даже оператор дрона отлетает подальше, чтобы не лишиться техники. Также удалось снять находившиеся на границе оползня дома, а еще массу из ледяных осколков и грязи, которая погребла под собой большую часть населенного пункта.

Ледник под названием Берч нанес ущерб не только деревне, но и забил протекающую через него нее реку Лонза. За несколько дней до ЧП были эвакуированы порядка 300 человек, поэтому никто не погиб. По версии властей в ближайшей перспективе ситуация может ухудшиться, но они все равно нацелены на восстановление населенного пункта.

Ранее доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова рассказала о том, когда население планеты может столкнуться с серьезными климатическими изменениями.