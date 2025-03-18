С матерью пятерых погибших при пожаре детей в Башкирии работают психологи

С матерью пятерых погибших при пожаре в квартире детей в Башкирии работают психологи. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

Ранее сообщалось, что в селе Вперед Давлекановского района Башкирии в результате пожара погибли шесть человек — пятеро несовершеннолетних и 33-летний мужчина. По данным МЧС России, в квартире двухэтажного здания загорелся натяжной потолок.

Как отметил Хабиров, в помещении сработал пожарный извещатель, однако он не успел предотвратить трагедию.

«С матерью детей занимаются психологи. Держим ситуацию на контроле, окажем всю необходимую помощь», — сообщил руководитель региона.

Соседи оперативно отреагировали на происшествие и начали тушить пожар подручными средствами. На момент прибытия пожарных открытого огня уже не было, однако площадь возгорания составила 2,5 кв м.

Погибшие дети находились под присмотром возлюбленного матери. В это время сама женщина находилась на работе.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился ускорить расследование уголовного дела, связанного со смертью новорожденного в одном из медицинских учреждений Перми.