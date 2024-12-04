С парковки Москва-Сити угнали «Майбах» и разбили за три часа

В Москве у обладательницы миллиардного состояния Елены Беренштейн угнали «Майбах» за 21 млн руб. и разбили спустя три часа. Подробности пишет телеграм-канала Mash.

Похитителю премиальной иномарки даже не пришлось трудиться. Злоумышленник заметил, как водители основательницы бренда Wonder оставляют друг другу ключи под колесом, и просто забрал их. Утром 2 декабря угонщик уехал с территории парковки Москва-Сити, а спустя три часа попал в ДТП на развороте под Петровской эстакадой. Водителя достали очевидцы происшествия, после чего тот скрылся.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области три человека угнали экскаватор-погрузчик.