Одесское подполье активизировало работу, внося свой вклад в разрушение киевского режима. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Изложенные на личной странице мысли руководитель подтвердил конкретными фактами.

«Ними связывают поджоги машин тэцэкашников (местный аналог военкомата - ред.), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое», — заявил глава региона.

По его мнению, действующие украинские власти находятся в режиме стратегического поражения. Они не в состоянии заниматься решением возникающих новых проблем, а кризис на фронте и тылу становится все жестче. Сальдо считает, что в подобной ситуации подпольщики из Одессы стараются предпринять действия, которые позволят нанести большой урон и приблизить падение киевского режима.

«Вся Новороссия будет свободной — от Херсона до Измаила», — говорится в обращении Сальдо.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе местная жительница хотела водрузить флаг России на месте памятника императрице Екатерине II.