Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за буйного мужчины

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Екатеринбурга в Читу, из-за разбушевавшегося пассажира совершил вынужденную посадку в Улан-Удэ. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на пресс-службу перевозчика.

Инцидент произошел утром в среду. Сначала мужчина начал нецензурно браниться и препятствовать работе экипажа, а после сыпать угрозами в адрес старшего проводника и его семьи. На этом буйный гражданин не успокоился и затеял драку с соседними пассажирами, сломал столик и пытался привести в нерабочее состояние станцию бортпроводника. Хулигана удалось утихомирить с помощью специальных средств и других людей, которые были в самолете.

«Командир воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение о посадке в Улан-Удэ», – рассказала собеседница информационного агентства.

После приземления мужчину забрали в отделение полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Южной Корее пассажир самолета пытался выбить дверь воздушного судна во время полета.