Назван округ Москвы, где в новостройках продают квартиры меньше 50 «квадратов»

Московские новостройки становятся просторнее, но есть округ, который держится особняком. Самые маленькие квартиры на первичном рынке столицы продаются в Зеленограде. Средняя площадь лота там составляет 45,2 квадратного метра. Это единственный округ, где показатель не дотягивает до 50 «квадратов». Впрочем, за год и он вырос на 8,1%. Об этом сообщает РИА Новости.

В тройку «самых компактных» также вошли Юго-Восточный округ (51,6 кв. м, плюс 8,6%) и Троицкий (52,6 кв. м, плюс 18,2%). Во всех остальных округах, кроме ЦАО, средняя площадь лота превышает 55 квадратов. А лидерство по простору традиционно удерживает центр. В Центральном административном округе средняя площадь квартиры в новостройке составляет 113,8 квадратного метра. Правда, за год она уменьшилась на 6%.

Заметно выросла и общая картина по Москве. В среднем площадь лота на первичном рынке увеличилась за год на 10,1%, достигнув 62 квадратных метров. Аналитики связывают это с двумя процессами: небольшие и доступные лоты постепенно вымываются из продажи, а структура предложения смещается в сторону более дорогих сегментов.

Фактически рынок недвижимости столицы поляризуется: в центре — метров на всех, в Зеленограде и на периферии — компактно и функционально. И если вы ищете вариант с минимальным метражом, дорога лежит в Зеленоград. А если мечтаете о размахе, придется присматриваться к центру, где цена «квадрата» зашкаливает, зато жить есть где. Выбор за покупателем.

Ранее 58% россиян пожаловались на курящих соседей в подъезде.