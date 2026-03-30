Самый депрессивный мегаполис России: названы города, в которых люди скупают антидепрессанты

Санкт-Петербург занял первое место в России по уровню потребления антидепрессантов. За последние два месяца в городе купили 56 упаковок таких препаратов на тысячу жителей, тогда как в Москве этот показатель не превысил 50 упаковок. Об этом пишет АБН.

Рост спроса на лекарства этой группы в Северной столице подтверждают и данные аналитических компаний. В 2025 году в петербургских аптеках реализовали 1,75 млн упаковок антидепрессантов — на 29,7% больше, чем годом ранее. В январе 2026 года динамика ускорилась: продажи выросли на 39,2% в натуральном выражении, достигнув 163 тыс. упаковок.

В денежном выражении объем рынка антидепрессантов в Петербурге по итогам прошлого года составил 1,91 млрд рублей, увеличившись на 38,2%. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась — около 1080 рублей.

Эксперты связывают рост спроса с несколькими факторами. Среди них — улучшение диагностики психических расстройств, повышение обращаемости к специалистам и изменение отношения к терапии депрессивных состояний. Жители крупных городов, включая Петербург, подвержены дополнительным психоэмоциональным нагрузкам, что также влияет на статистику.

При этом антидепрессанты стали единственной категорией препаратов для нервной системы, показавшей столь заметный рост. Продажи нейролептиков в 2025 году увеличились лишь на 10,7%, а спрос на транквилизаторы и снотворные средства снизился.

