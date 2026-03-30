Сорняк или уголовное дело: за выращивание каких растений в России грозит до восьми лет лишения свободы

Юрист Елена Рудакова разъяснила, какие растения на участке могут обернуться для владельца административным или уголовным наказанием. Даже если запрещенная культура выросла самостоятельно как сорняк, ответственности это не снимает. Об этом пишет портал REGIONS.

В перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, входят конопля, мак опийный, ипомея трехцветная (вьюнок), голубой лотос, кокаиновый куст, психотрия зеленая, мимоза хостилис, роза гавайская, а также шалфей предсказателей (Salvia divinorum). За выращивание до 10 кустов предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток. При количестве от 10 до 100 растений наступает уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы. Особо крупный размер (свыше 100 кустов) грозит сроком до восьми лет.

С 1 марта 2026 года под особым контролем находится борщевик Сосновского. Это растение не относится к наркосодержащим, но признано опасным инвазивным видом. Владельцы участков обязаны уничтожать его. За бездействие предусмотрены штрафы: для граждан — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс., для юридических — от 400 тыс. до 700 тыс. Если нарушение не устраняется после предписания, земельный участок могут изъять через суд.

К числу опасных инвазивных растений также отнесены амброзия полыннолистная, клен ясенелистный, горчак ползучий, повилика полевая, ценхрус, регломаник, эрхигена, водяной гиацинт и элодея. Рудакова подчеркнула, что основная проблема — незнание закона, тогда как ответственность наступает вне зависимости от того, была ли культура высажена намеренно или появилась случайно.

