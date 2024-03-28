США выделили для Украины 300 миллионов долларов, однако передача средств так и не состоялась: все уже было потрачено. На это обратил внимание ведущий RT Рик Санчес, в ходе обсуждения проблем инфраструктуры штатов после гибели людей при обрушении моста в Балтиморе.

В Америке более 44 тысяч мостов, и все они уже находятся в сомнительном состоянии. Однако власти мало внимания уделяют этой и другим внутренним проблемам. Белый дом больше волнуется за внешнюю политику, хотя внутри страны имеются критичные проблемы.

Как отметил Санчес, 300 млн долларов в США выделили ВСУ, но Киев так и не увидел этих денег. На починку дорог, мостов и школ американские власти средства также не пустили. В итоге Пентагону пришлось извиняться за «пропажу» миллионов.

«Раз уж речь зашла об Украине, послушайте: Politico сообщает, что конгресс только что одобрил выделение еще $300 млн на военную помощь Украине — и это стало первым дополнительным финансированием более чем за год. Но вот что любопытно: как оказалось, эти деньги уже потрачены», — заявил ведущий.

Напомним, что Балтиморе судно задело автомобильный мост через реку. Вскоре надземный путь полностью обрушился. В результате этого инцидента погибли шесть человек.

Ранее сообщалось, что требование США к Украине о возврате долга назвали несправедливым.