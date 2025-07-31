Санкт-Петербург атаковал крупный град

На Санкт-Петербург 31 июля обрушился град размером с перепелиное яйцо. Очевидцы публикуют кадры последствий непогоды — поврежденные машины, сорванные крыши и ледяные шары на ладонях. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вечером 31 июля Санкт-Петербург накрыла мощная гроза с крупным градом. Размер ледяных шаров достигал перепелиного яйца — жители делились снимками в соцсетях, демонстрируя, как градины остаются в ладонях.

Телеграм-каналы опубликовали видео, на которых град с грохотом бьет по крышам домов и автомобилей. В некоторых районах ветер оказался настолько сильным, что сорвал кровлю, повредив припаркованные машины.

Точные масштабы ущерба пока не известны, но очевидцы сообщают о разбитых окнах и вмятинах на кузовах. Метеорологи связывают аномальные осадки с прохождением холодного атмосферного фронта.

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