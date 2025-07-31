В США зафиксировали самую длинную молнию в мире

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила новый рекорд — молния длиной 829 километров, зафиксированная в США в 2017 году, стала самой протяженной в истории. Об этом сообщает РИА Новости.

Молния, которая в октябре 2017 года пронеслась над территорией США от Техаса до Канзаса, установила мировой рекорд. Ее длина составила 829 километров — это примерно как расстояние от Парижа до Венеции. Данные подтвердила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) с помощью спутниковых технологий.

Предыдущий рекорд принадлежал разряду длиной 768 километров, зафиксированному в 2020 году на юге США. Новое достижение превзошло его на 61 километр.

Ученые ВМО отмечают, что современные технологии позволяют точнее фиксировать такие явления, а значит, в будущем могут быть обнаружены еще более масштабные молнии. Рекордный разряд 2017 года возник во время мощной грозы в регионе, известном частыми экстремальными погодными явлениями.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 31 июля ожидаются ливни и гроза с порывами ветра до 15 м/с.