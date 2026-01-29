Сажали на цепь и избивали: какие еще ужасы скрывал Прокопьевский интернат, где умерли девять человек?

К ужасающей картине антисанитарии, которая могла привести к гибели девяти человек в Прокопьевском психоневрологическом интернате в Кемеровской области, добавились новые шокирующие детали.

Как пишет телеграм-канал «База» со ссылкой местных общественников, в учреждении практиковались избиения и насильственное удержание людей на цепи.

Отмечается, что в 2024 году интернат уже становился центром скандала. Тогда местный правозащитник обнародовал видеозапись, на которой запечатлен один из подопечных, посаженный на цепь. На записи видно, что у мужчины были травмы.

Юрист рассказал, что такие вещи в интернате происходили не впервые. По его словам, сотрудники учреждения избили инвалида из-за того, что тот якобы воровал.

Правозащитник надеялся, что публикация привлечет внимание полиции и надзорных органов, однако этого не случилось. Он отметил, что правоохранители никак не отреагировали на обращение, а следственные органы после проверки ограничились предложением привлечь к дисциплинарной ответственности лишь одного санитара, который и приковал пациента.

Вместо расследования руководство интерната подало в суд на самого юриста, требуя удалить видеозапись. Суд удовлетворил иск, обязав правозащитника удалить видео и взыскав с него 3 тыс. руб. в качестве компенсации.

Ранее этот же активист обращал внимание на системные нарушения в интернате. По его словам, у дееспособных людей при поступлении изымали паспорта, их заставляли работать, а тех, кто сопротивлялся, накачивали транквилизаторами и избивали.

Он лично помог нескольким постояльцам сбежать из учреждения. После публичного резонанса некоторых людей действительно отпустили, а прокуратура Кузбасса проводила проверку, которая, однако, не выявила никаких нарушений.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевском интернате грибковые ногти стригли там же, где брали кровь.