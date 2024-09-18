Сбер приостановил выдачу кредитов по семейной ипотеке

Днем в среду, 18 сентября стало известно о том, что Сбербанк приостановил выдачу кредитов по льготной семейной ипотеке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные от портала «Домклик».

Сообщается, что на данный момент закончен лимит на семейную ипотеку: гражданам предлагается подать заявку при желании, но в самом банке предупреждают о том, что оформить сделку получится только после того, как лимит будет возобновлен.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто первым открыл огонь во время конфликта у офиса Wildberries – это оказались охранники Бакальчука. Именно такое заявление выпустили в компании Wildberries, отметив, что огонь был открыт прямо около входа. В результате инцидента есть и погибший, и пострадавшие.