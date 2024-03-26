Сбербанк сообщил об аннулировании кредитов клиентов, погибших от военных действий

Сбербанк в полном объеме списывает все виды кредитных займов клиентов, если они погибли при военных, а также террористических действиях на приграничных территориях России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

В кредитно-денежной организации заявили, что с первых дней специальной военной операции сосредоточены на стабильной работе в приграничных территориях России, а в приоритете находится поддержка клиентов из Курской и Белгородской областей. Также Сбербанк заявил, что в полном объеме списывает все виды кредитов, если услугополучателя нет в живых. Речь о тех, кто погиб от военных, террористических действий в приграничных территориях. Согласно опубликованному сообщению, с 2019 года в банке работает программа поддержки клиентов, которые пострадали вовремя разного рода ЧП. С 2022 года список пополнился людьми, которые живут, эвакуированы в приграничные территории и теми, кто пострадал или погиб во время проведения специальной военной операции.

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