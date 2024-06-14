Виновник страшного ДТП в Благовещенске был сильно пьян

Водитель, который 14 июня устроил в Благовещенске страшное ДТП с погибшими, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает информационный канал «112» .

После трагической аварии, унесшей по меньшей мере жизни 3 человек, водитель был отправлен на медицинское освидетельствование. Как показала экспертиза, в крови мужчины находилось 2 промилле алкоголя. Этот показатель равен практически бутылке водки. Автомобилист задержан. В настоящее время с ним работают следователи.

Ранее мы писали о том, что автомобилист двигался на очень высокой скорости со стороны населенного пункта Чигири, когда потерял управление и вылетел на тротуар и сбил людей. У находившихся там людей практически не было шанса избежать столкновения с транспортным средством. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).