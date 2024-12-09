СБУ признала ответственность за атаку морских беспилотников на Крым

Сотрудники службы безопасности Украины признались в том, что именно они стоят за атакой морских беспилотников на Крым, которая была предпринята в ночь на 6 декабря. Об этом члены структуры заявили в своем телеграм-канале.

В публикации отмечается, что группа морских дронов Sea Ваby вела бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами типа «Раптор». Украинцы заявляют, что технические средства были укомплектованы крупнокалиберными пулеметами. При этом уточняется возможность установки на Sea Baby разных видов оружия.

Ранее сообщалось о том, что целью атаки украинцы выбрали Крымский мост, однако вражескую технику ВС РФ обнаружили в акватории Черного моря, после чего она была уничтожена.