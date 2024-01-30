Счета клуба КХЛ «Салават Юлаев» арестовали для взыскания долгов

Счета хоккейного клуба были арестованы 29 января Федеральной налоговой службой, остановлены все операции, проходящие по счетам. Причиной блокировки стали долги клуба. Теперь с него взыщут задолженности по налогам, сборам, а также пени и штраф. Руководство рассчитывает в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Сообщается, что проблемы с деньгами, а точнее накапливающиеся долги, у клуба не первый раз. В феврале 2023 года сотрудники «Салавата Юлаева» сообщали о задержке заработных плат, задолжали даже игрокам. Сумма долга составила 300 миллионов рублей. Руководство не разрешило влезать в кредиты ради погашения долга. Гендиректор пообещал расплатиться к маю, но долг перед сотрудниками и игроками был погашен только летом.

При всем этом команда успешно выступает на ледовой арене, занимая третье место в Восточной конференции КХЛ. От второй позиции клуб отделяет всего пять очков.

На лед в подмосковном Солнечногорске вышли легенды хоккея. В матче приняли участие Фетисов, Каменский, Буцаев, Терещенко и другие легендарные игроки.