Счета подозреваемых в диверсиях предложили блокировать

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков подготовил проект закона, который предусматривает заморозку денег или другого имущества частных лиц и организаций, подозревающихся в участие в диверсионной деятельности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст документа.

Согласно выдвинутой инициативе, деньги и имущество будут попадать под блокировку в случае наличия «достаточных оснований подозревать их причастность к диверсионной деятельности». В том числе речь идет и о финансировании диверсий. Решение о подобной мере воздействия будет приниматься межведомственным координационным органом.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ поймали в Амурской области злоумышленника, собиравшегося совершить диверсию на Транссибирской магистрали, по которой идет снабжение участников специальной военной операции. Фигурант держал связь с украинскими кураторами, которые посредством мессенджера обучали его созданию самодельной бомбы.