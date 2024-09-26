Счетная палата нашла россиянина с 26 льготными ипотечными кредитами

Гражданин России на льготных условиях взял 26 жилищных кредитов. Об этом пишет «Лента.ру» и ссылается на доклад Счетной палаты, посвященный аудиту ипотечного рынка страны.

Уточняется, что данный показатель является рекордным среди ипотечных кредитов. Однако даже меньшее число займов уже считается недопустимым злоупотреблением.

«Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», — заключили в Счетной палате.

При этом пять и больше льготных ипотек взяли свыше полутора тысяч человек. Однако абсолютный рекорд установил гражданин, который получил займ в 196, 03 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что признанный специалист финансового рынка Владимир Стольников призвал девелоперов к снижению цен на жилые объекты. По его мнению, есть все предпосылки для того, что возведенные постройки в итоге будут пустовать из-за слишком высокой стоимости и снижения объемов ипотечных кредитов.