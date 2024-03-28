Счетная палата США попросила Госдеп внимательнее смотреть за деньгами для Украины

Сотрудники счетной палаты США попросили Госдеп более внимательно следить за деньгами, которые идут на помощь Украине. Об этом пишет РИА новости, ссылаясь на опубликованный доклад федерального агентства.

Из текста следует, что в 2022 году четыре ведомства США передали на помощь Украине 44,1 миллиардов долларов. Эта сумма, которая сложилась из дополнительного финансирования и других средств, была отправлена на решение экономических и гуманитарных потребностей украинцев.

В докладе сообщают о том, что в Госдепартаменте США не выработан подход, который позволил бы пристально следить за внушительными денежными потоками. Там же отмечается, что именно в случае с Украиной американские чиновники проявляли странную небрежность и не в полном объеме фиксировали всю оказанную помощь. Госдеп получил задание провести работу над ошибками.

Ранее мы писали, что американский политолог спрогнозировал присоединение к России еще четырех областей Украины.