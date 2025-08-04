СДЭК сообщила о техническом сбое

Курьерская служба — СДЭК столкнулась с техническим сбоем, который затронул работу личных кабинетов пользователей и систему приема и выдачи заказов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что проблемы начались около 10:00 мск и продолжались в течение полутора часов.

По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило более 600 жалоб на работу сервиса. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Республике Адыгея, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Ярославской области.

В компании подтвердили, что часть клиентов действительно столкнулась с трудностями при входе в личный кабинет, а также с задержками в обработке заказов. Представители СДЭК заявили, что работают над устранением неполадок и рассчитывают восстановить штатное функционирование системы в ближайшее время.

В пятницу, 1 августа, в работе компании также наблюдался сбой. Тогда клиенты СДЭК пожаловались на проблемы с сайтом и приложением. Позже представители логистической службы прокомментировали неполадки в работе сервисов.

Ранее сообщалось, что более 400 россиян пожаловались на проблемы с доступом к сайту «Почты России».