Седокова рассказала о том, как сын узнал о смерти Тиммы

Певица Анна Седокова рассказала, как сын Гектор узнал о смерти Яниса Тиммы, который не был ему родным отцом. Подробности сообщил «Voice».

По словам экс-солистки группы «ВИА Гра», после случившейся трагедии она оказалась в больнице и плохо помнит события того времени. Седокова рассказывает, что в один из дней раздался телефонный звонок. Во время разговора стало понятно, что Гектор, находившийся в баскетбольном лагере, знает о смерти близкого человека и способе его ухода из жизни.

После этого Седокова решила улететь с ребенком за границу, чтобы уберечь ребенка от потока информации, способного навредить психическому здоровью. Покупая билеты, певица дважды их сдавала боясь, что не сможет справиться с ситуацией. В итоге, она решилась и вместе с сыном 32 часа с пересадками добиралась до пункта назначения.

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