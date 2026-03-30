Секрет Jeland раскрыт: первый кроссовер нового российского бренда показали Беглову

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову продемонстрировали первый кроссовер новой отечественной марки Jeland. Автомобиль, который будут выпускать на бывшем заводе General Motors в Шушарах, попал на камеры городской администрации. Об этом сообщают «Известия».

Вскрылась главная интрига: под новым брендом скрывается хорошо знакомая китайская модель. В пресс-службе Смольного сообщили, что подготовка к производству Jeland перешла в завершающую стадию. Завод прошел полное техническое перевооружение, цех сварки создали заново. А вот что именно будут выпускать, долго держали в секрете. Первые официальные кадры расставили всё по местам.

Автомобиль с фотографий — это Jeland VT8. Но в документах он, по данным портала «Китайские автомобили», базируется на хорошо известной россиянам модели Jaecoo J8.

Длина новинки — 4820 мм, колесная база — 2820 мм. Под капотом — двухлитровый бензиновый двигатель на 249 лошадиных сил и 385 Нм крутящего момента. С ним работает 7-ступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. Привод — полный. В салоне — два 12,3-дюймовых монитора. Технически это полная копия Jaecoo J8, который продается в России с 2024 года.

